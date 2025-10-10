Анализируем итоги 1325-го дня войны в Украине.

Удар по энергетике

Сегодня РФ нанесла наиболее масштабный удар по украинской энергетике за последнее время. Символично, что он совпал по дате с первым наиболее массированным таким ударом 10 октября 2022 года.

ВСУ заявляют о более чем 70 прилётах при почти 500 запущенных целях.

После обстрела дронами и ракетами в десяти регионах Украины были введены отключения света. Подобное наблюдалось в последний раз в феврале текущего года.

Наиболее сильно пострадал Киев, где левый берег с ночи остался без света, воды и связи. Также наблюдаются перебои и на правом берегу. Официально поражённые объекты не назывались, но в пабликах ночью упоминали атаки в районе столичной ТЭЦ-6, а позже один из нардепов сообщил, что одна из киевских теплоцентралей получила критические повреждения.

Также мониторинговые паблики писали о дронах в районе Триполья Киевской области, где расположена крупная ТЭС (уже неоднократно атакованная).

Кроме этого массовые отключения идут в Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской (судя по всему, удар был по Кременчугской ГЭС, хотя официально об этом никто не заявлял) и Черниговской областях. Там введены графики. Кое-где они уже отменены.

Компания ДТЭК сообщила о том, что пострадал ряд её электростанций. Вероятно, в Днепропетровской области, где также идут отключения света, и был подтверждён удар в районе Кривого Рога, где расположена одна из ТЭС. Её, судя по всему, атакуют уже второй день подряд.

Во всех регионах, где были прилёты и отключения, наблюдаются перебои не только со светом, но и с водой, а также с транспортом, в том числе железнодорожным. Помимо электроэнергетики, были атакованы и газовые объекты (в частности, в Запорожье).

Обращает на себя внимание, что удар сегодня наносился прицельно по электростанциям. И в основном в тех регионах, где наиболее сложно сбивать ракеты и где есть возможность, помимо баллистики, бить авиационными ракетами, а также КАБами.

Особняком стоит Киев, который, хоть и защищён больше других, но на этот раз его ПВО не смогла отразить все удары.

Западные регионы удары миновали. Судя по всему, бить ракетами по удалённым от российских границ электростанциям, оказалось не столь эффективно. Поскольку эти ракеты легче сбивать, а дроны, видимо, не могут причинить таким защищённым объектам как ТЭС критического ущерба (это, к слову, может быть одним из соображений, почему Россия, вероятно, не боится аналогичных украинских ударов по своей электроэнергетике - Киев по большому счёту располагает массово только дронами, ракет же у ВСУ гораздо меньше, да и дальнобойность у них ниже, чем у российских).

В то же время, нельзя исключать, что удары по объектам энергетики центральных и западных областей тоже произойдут. Украинские мониторинговые паблики пишут о вероятном повторении массированного удара уже в ближайшие 48 часов.

Какие будут дальнейшие последствия?

Очевидно, что Россия, как и предполагали в Украине, начала очередную кампанию по выведению из строя украинской энергетики. Включая сюда и газовые мощности.

Путин ещё ранее угрожал такими ударами и говорил, что это будет ответом на украинские "дипстрайки" по российским НПЗ. Зеленский в ответ давал понять, что удары по российской нефтепереработке будут продолжены. И тоже грозил России блэкаутом, если будет атакована украинская энергетика.

Тем не менее, как видим, Москва массированные удары по энергетике продолжает и постепенно усиливает. И, если тенденция продолжится, далее будут попытки максимально "потушить" украинскую энергетику - если не полностью, то хотя бы нанести критический ущерб там, где это возможно.

Причём всё это происходит в условиях, когда кратно усилить поставки средств ПВО Запад сейчас не может. По крайней мере, публичных данных об отправке в Украину большого количества установок ПВО и зенитных ракет к ним не публиковалось.

Также пока подвешенным остаётся вопрос поставок в Украине "Томагвков" и других западных дальнобойных ракет, которые могли бы нанести сопоставимый ущерб российским электростанциям. Разговоры об этом идут, но пока без подтверждений.

Плюс к тому, Москва уже грозит Вашингтону масштабной эскалацией, если поставки "Томагавков" будут (о возможных последствиях мы писали здесь).

Очевидно, что Украина, как и говорил Зеленский, попытается дать "ответку" по энергообъектам России вблизи своих границ. То есть, по Белгородской, Курской и Брянской областям. Прилёты по подстанциям и ТЭЦ там уже были. И, не исключено, интенсивность таких ударов возрастет. Но во-первых, последствия затонут только приграничные регионы (большей части РФ это не коснется). Во-вторых, не факт, что и этот ущерб откажется значительным - запасы ракет даже ближнего радиуса у ВСУ ограничены.

В Раде отдельные нардепы уже высказывают сомнения в эффективности стратегии "ответного блекауэта". "Опять пошли духоподъемные посты - всё, надо вырубить свет Москве, уж мы то сейчас! К чему это? Они, обладающие намного большими возможностями чем мы в ракетах, несоизмеримо большими, к счастью, до сих пор рубят безуспешно, так как вырубить им?" - написал "слуга народа" Бужанский, заявив, что нужно бить по другим объектам.

А один из влиятельных депутатов от "Слуги народа" Гетманцев после сегодняшнего удара призвал к масштабным переговорам по Украине с участием Китая и к завершению войны дипломатическим путём. Возглавить переговорные усилия он призвал именно украинское руководство, указывая в противном случае на опасность третьей мировой войны.

"Возрастает риск того, что очаг боевых действий будет разрастаться, вплоть до вероятного начала широкомасштабной мировой войны с непредсказуемыми последствиями. "Дроновые нашествия" на европейские города, пересечения границ стран ЕС российской боевой авиацией, усиление ударов по украинской энергетике и инфраструктуре - подтверждают, что вероятность такого развития событий далеко не нулевая", - пишет глава налогового комитета.

Он считает путь эскалации и "поднятия ставок", даже если в итоге когда-то он приведет к переговорам, крайне опасным.

"Как и все, кто переживает за мир и стремится остановить кровопролитие, я с глубоким беспокойством отношусь к такому сценарию. Путь эскалации, даже если в итоге он когда-нибудь приведёт к переговорам, крайне опасен. Угроза того, что на каком-то этапе "повышения ставок" эскалация выйдет из-под контроля, — максимальна. Считаю, что предотвращение такого развития событий — историческая миссия Украины. Необходимо вывести ситуацию на путь дипломатии и с помощью переговоров снизить риски, прежде всего для нашей страны. Нужно обращаться к мировым лидерам, чтобы предотвратить непоправимое. Инициировать дипломатические контакты с Китаем и Индией, которые сейчас являются лидерами стран глобального Юга. Их динамично развивающиеся экономики не заинтересованы в мировых войнах", - пишет Гетманцев.

По его мнению, "путь к цели редко бывает прямым. И там, где есть два шага вперёд, всегда может быть шаг назад. Главное — чтобы позади не было пропасти".

О том, что нынешнее развитие событий может привести к эскалации и третьей мировой войне, ранее писала и "Страна".

Ситуация на фронте

Россияне впервые за долгое время продвинулись к востоку от Мирнограда - на 4-5 километров со стороны Миролюбовки, сообщает Deep State.

Также у них продвижения в Днепропетровской области (Березовое) и Запорожской (Полтавка).

В Полтавке, как пишет украинский военный с позывным "Мучной", "враг активизировал штурмовые действия одновременно с севера от населённого пункта и с юго-востока. Из-за этого серая зона постепенно расширяется, противник заходит вглубь улиц, где уже идут контактные бои за каждый квадрат".

Армия РФ также продвинулась на Добропольском направлении, где она уже почти два месяца удерживает выступ, сообщает Deep State.

Россияне весь день штурмовали Владимировку и сумели высадить большой десант - 50-75 человек. Ситуация, по данным паблика, остается сложной.

Тем не менее, вчера главком ВСУ Сырский заявил о контрнаступлении украинских войск под Добропольем.

"Продолжается Добропольская контрнаступательная операция Сил обороны Украины… Несмотря на постоянные контратаки противника, штурмовые подразделения Сил обороны продолжают наступательные действия на отдельных участках. Всего за время операции освобождено 180,8 кв. км территории Донбасса, 212,9 кв. км – зачищено от диверсантов", – написал Сырский в Facebook.

Нардеп Марьяна Безуглая, которая постоянно критикует главкома, оспорила его слова.

"Какая контрнаступательная операция? Ее не существует! Лишь отдельные стабилизационные действия с частичным успехом за счет ослабления других направлений... Сначала допустили прорыв и врали, что нет никакого прорыва; потом врали, что есть только "просачивание"; затем ложь "перепрыгнула" вдруг как целое контрнаступление с нашей стороны, окружение 100500 россиян, которые вдруг накопились из "просачивания". Скоро будут петь о масштабах контрнаступления 2023 года. Напомнить, чем закончилась ложь в 2023 году?", – прокомментировала Безуглая.

Ранее контрнаступление ВСУ под Добропольем оспаривали другие украинские военные эксперты.

Под Константиновкой в районе села Русин Яр взорван аммиакопровод "Тольятти-Одесса" из-за чего произошел выброс аммиака. Об этом вчера заявило минобороны РФ и опубликовало видео масштабного задымления.

МО РФ утверждает, что подрыв провели ВСУ "в целях снижения темпов наступления" российских войск.

Донецкая ОВА подтвердила повреждение аммиакопровода, но не указала, кто его взорвал. Ведомство заявляет, что угрозы жизни ЧП не несет, поскольку труба не функционировала, и там были остатки аммиака.

При этом местные паблики вчера писали, что запах аммиака ощущался в Дружковке, до которой более 15 километров.

Путин и Анкоридж

Путин сегодня лично заявил, что результаты переговоров с Трампом по Украине на Аляске остаются в силе.

"Я бы хотел вас подробнее поинформировать о результатах, которые мы в целом оцениваем положительно, и, безусловно, мы нашу последующую работу по урегулированию конфликта в Украине строим на тех принципиальных положениях, которые мы обсуждали на Аляске", - заявил президент РФ на встрече с лидерами стран СНГ.

Он также сказал, что у него и Трампа "есть понимание, куда двигаться и стремиться, чтобы прекратить украинский конфликт мирными средствами".

"Мы же не открывали полностью то, о чем шла речь в Анкоридже. Мы остаемся на базе той дискуссии, которая состоялась и ничего для себя не меняем", - добавил Путин.

То есть, Кремль теперь уже на высшем уровне опроверг слова замглавы МИД РФ Рябкова, который на днях заявил, что «импульс по украинскому урегулированию, который появился после встречи Путина и Трампа на Аляске, оказался исчерпан».

Его вчера опроверг помощник Путина Ушаков, который заявил, что США и Россия продолжают придерживаться того, что обсуждалось в Анкоридже. Теперь о том же по сути заявил сам российский президент.

Также Путин впервые прокомментировал тему "Томагавков". Он заявил, что ответом России на возможные поставки этих ракет Украине будет усиление системы ПВО, а также появление в "ближайшее время" нового оружия, которое "успешно проходит испытания". Угрозы Зеленского ударить "Томагавками" по Кремлю Путин назвал "понтажом".

Сам Трамп вчера заявил, что надеется на возобновление переговоров и на то, что мирное урегулирование будет достигнуто.

Что означают заявления Путина и Трампа?

На фоне всего происходящего (усиление атак по энергетике, разговоры о передаче "Томагавков" и прочее) такие "примирительные" заявления Трампа и Путина выглядят несколько неожиданно.

Что в реальности происходит? Действительно ли есть перспективы скорого завершения войны?



В ходу три версии.



Первая - действительно существует некий "пакт", который заключили Путин и Трамп по поводу войны в Украине и российско-американских отношений в целом (включая, например, прекращение огня при условии вывода украинских войск из Донбасса). И которого президент США продолжает придерживаться, однако скрытно - маскируя его жесткими заявлениями в адрес Москвы (и в таком случае со временем можно ожидать нового изменения его позиции).

Вторая – Трампа украинские власти и западная "партия войны" убедили в необходимости жесткого давления на Россию через ограничение ее энергоэкспорта. И теперь Вашингтон пытается как можно больше стран отказаться от импорта российских энергоносителей, а также, в рамках той же логики, готовится передать Украине "Томагавки", чтоб бить ими по ключевым энергообъектам РФ – как нефтяным, так и газовым. Москва же пытается убедить Трампа по такому пути не идти. С одной стороны, угрожая эскалацией, если "Томагавки" отправят. С другой стороны, заявляя о хороших отношениях, давая понять, что еще можно договорится.

Третья – Трамп находится в некоем "пограничном состоянии", не определившись еще окончательно со своими дальнейшими действиями по Украине. Раньше он считал, что у Киева "нет карт на руках" и потому он гарантировано проиграет России. Потом его убедили, что все наоборот – Россия проигрывает, а у Зеленского есть возможности даже победить в войне, особенно если ему дать побольше оружия и сильнее надавить на РФ. И теперь задача Москвы – обеспечить новый "разворот" Трампа, убедив его в том, что все на самом деле не так и Россия владеет инициативой на фронте и у Киева "нет шансов". Поэтому Кремль "прикручивает" эскалационную риторику в отношении Трампа, чтоб его лишний раз не раздражать, но при этом усиливает давление на фронте и удары по энергетике.

Отметим, что при любом из этих вариантов возобновление мирных переговоров и выход на некие договоренности возможен. Кроме случая, если развитие событий пойдет по эскалационному сценарию, с втягиванием в войну новых участников. И хотя иногда можно встретить точку зрения, что путь эскалации и "поднятия ставок" закончится тем, что "все сядут и договорятся", однако велик риск, что ситуация сорвется в штопор вплоть до начала мировой ядерной войны, после которой договариваться уже будет некому.

Конец войны в Газе?

Сегодня израильское правительство одобрило предложенный США план прекращения огня в Газе - и его первый этап вступил в силу.

Согласно плану, в секторе Газа вступил в действие режим прекращения огня, а израильские войска в течение 24 часов отойдут к желтой линии, обозначенной на карте. О том, что Израиль завершил первый этап вывода войск, уже сообщил спецпредставитель США Уиткофф.

Затем на передачу живых заложников и поиски останков погибших ХАМАСу дается трое суток. Если передача 20 живых и 28 мертвых заложников состоится, ЦАХАЛ отходит еще далее. В ХАМАС заявили, что перед освобождением заложников должно быть сделано официальное заявление о прекращении войны.

Израиль же в рамках сделки должен освободить 250 палестинских заключенных, отбывающих пожизненное по обвинению в терроризме, и 1700 арабов, задержанных в Газе, но "не причастных к событиям 7 октября".

На этом завершается первый этап "мирного плана Трампа". На втором этапе должно быть разоружение и роспуск ХАМАСа, отстранение его от власти и передача сектора Газа под контроль совета, состоящего из международных экспертов и палестинцев. Но ни по первому, ни по второму, ни по третьему пункту согласия ХАМАС пока нет.

То есть, после реализации первого этапа сделки (если его реализуют) израильская армия прекратит огонь и отступит, а ХАМАС не будет разоружен и сохранит де-факто контроль над Газой. И это уже вызвало возмущения некоторых политических союзников Нетаньяху.

Так, против плана выступил министр национальной безопасности Израиля Бен-Гвир. Он заявил, что не может голосовать "за соглашение об освобождении этих кровожадных террористов". Бен-Гвир пригрозил покинуть правительство, если после реализации сделки ХАМАС продолжит существовать.

Против соглашения выступил еще один член кабинета - министр финансов Бецалель Смотрич. По оценкам BBC, если Бен-Гвир и Смотрич выйдут из правительства, у Нетаньяху останется всего 47 из 120 мест в Кнессете - хотя для формирования большинства необходимо 61 кресло.

В последние дни уже проводят параллели между "мирной сделкой" по Газе и Украиной.

В последние дни уже проводят параллели между «мирной сделкой» в секторе Газе, в рамках которой сегодня там был прекращен огонь, и Украиной.

"Даже ХАМАС проявил готовность к переговорам, а Путин пока нет", - сказал Зеленский.

Правда, если уж проводить параллели, то позиция ХАМАСа в данном случае больше напоминает позицию украинских властей, которые требуют немедленного прекращения огня еще до согласования условий мирного соглашения.

ХАМАС, который уже больше двух лет фактически в одиночку ведет войну против всей мощи израильской армии, на прекращение огня и отвод израильских войск (а именно это и произошло сейчас) не нужно было уговаривать. Это то, к чему он стремился.

Уговаривать на это нужно было, в первую очередь, Израиль, который ставил перед собой цель "полностью уничтожить ХАМАС" и хотел продолжать войну до тех пор, пока не будут достигнуты "все цели операции" (как это постоянно публично заявляет Кремль).

Но, по итогу, Нетаньяху, по требованию Трампа, решил прекратить огонь до того как эти "все цели" были выполнены, взамен на возвращение всех заложников.

ХАМАС же сохраняется как единое боевое подразделение, контролирующее де-факто сектор Газа.

И будет ли выполнен второй этап "плана Трампа", который для Израиля, собственно и является самым важным (разоружение ХАМАСа и лишение его контроля над сектором) - пока вопрос открытый.

Трамп не получил Нобелевскую премию

Прекращение огня в секторе Газа не помогло Дональду Трампу - главному вдохновителю сделки - получить Нобелевскую премию мира, на которую он так рассчитывал.

Премию получила венесуэльская правозащитница Мария Корина Мачадо. В решении Нобелевского комитета отмечается её деятельность, направленная на защиту "демократических прав граждан Венесуэлы и продвижение мирных форм политического участия".

Мачадо - одна из наиболее заметных фигур венесуэльской оппозиции, ее усилия заявления против президента Венесуэлы Мадуров ранее поддерживал Трамп. Теперь же она по сути "перебила" ему Нобелевскую премию мира.

Белый дом после этого заявил, что для Нобелевского комитета "политика оказалась важнее мира". И потенциально это может охладить отношения Трампа и европейских элит, которых в Белом доме завуалированно обвиняют в оппонировании присуждения премии президенту США.

Интересно, что в таком оппонировании - только уже не завуалированном, а публичном - был замечен Владимир Зеленский, который заявил, что готов поддержать вручение премии мира Трампу, если тот даст Киеву Томагавки и остановит войну в Украине. То есть, фактически Зеленский дал понять, что Трамп премию пока заслужил, так как ни того, ни другого еще не сделал.