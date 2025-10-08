Благодаря недавнему постановлению Кабинета министров об автоматической постановке на воинский учет территориальные центры комплектования и социальной поддержки получат все важнейшие личные данные о военнообязанных мужчинах и женщинах.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на комментарии юристов.

Так, адвокат Роман Симутин отметил, что в Едином государственном демографическом реестре, к которому получили доступ военкомы, содержатся сведения о паспортных данных, и вообще это один из самых наполненных реестров. По его оценке, ТЦК теперь могут получить следующие сведения о любом гражданине:

фамилия, имя, отчество;

фото;

место регистрации;

информация о семейном положении;

информация о состоянии здоровья;

ограниченная информация от банков, но не о состоянии банковских счетов.

Сведения о медиках, в том числе женского пола, военкомам могут предоставлять учебные заведения.

Напомним, в конце сентября стало известно, что в соответствии с постановлением правительства все мужчины в возрасте от 25 до 60 лет и не стоящие на учёте в ТЦК будут поставлены на него автоматически.

Подробнее о том, как будет работать новая система автоматической постановки на воинский учет, мы писали в отдельном материале.