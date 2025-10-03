Правительство ограничило доступ к данным о производителях украинского оружия.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

По ее словам, по запросу оборонных предприятий принято решение скрыть из публичных реестров информацию о местонахождении и производственных мощностях предприятий ВПК.

Речь идет о данных в открытых агрегаторах, чтобы сделать невозможным доступ к ним посторонних лиц. Норма будет действовать только во время военного положения и касается исключительно оборонных производителей.

Ранее западные СМИ писали, что Украина не располагает средствами, чтобы наладить массовое производство собственных ракет, например, дальнобойных "Фламинго".

Также сообщалось, что Украина рискует столкнуться с нехваткой средств ПВО из-за замедления американских поставок.

Война в Украине идет 1318-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями пятницы, 3 октября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. У россиян снова продвижение в двух областях, которое набрало темп в последнее время: в Днепропетровской области войска РФ продвинулись к западу от Новоивановки, а в Запорожской - в Полтавке. Украинские военные считают, что россияне готовят новое наступление в Днепропетровской области севернее - на новопавловском направлении.

