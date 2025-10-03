В украинском МИД опровергли информацию The Telegraph о том, что из-за шатдауна в США могут возникнуть задержки поставок оружия Украине.

Об этом сообщает спикер МИД Георгий Тихий на своей странице в социальной сети Х.

По его словам, такая информация не соответствует действительности.

"Это неправда. Переговоры между Украиной и США по соглашению о БПЛА идут по плану, и поставки продолжают поступать", – написал Тихий.

Между тем мы писали, что последствия шатдауна уже сказываются и в самих США. Так, авиадиспетчеры и сотрудники Управления транспортной безопасности работают без оплаты.

Между тем вчера о проблемах с американской помощью писало агентство Reuters. По его данным, передача США "Томагавков" Украине может оказаться нереализуемой.

Война в Украине идет 1318-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями пятницы, 3 октября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. У россиян снова продвижение в двух областях, которое набрало темп в последнее время: в Днепропетровской области войска РФ продвинулись к западу от Новоивановки, а в Запорожской - в Полтавке. Украинские военные считают, что россияне готовят новое наступление в Днепропетровской области севернее - на новопавловском направлении.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.