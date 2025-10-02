Анализируем итоги 1317-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Фронт в Запорожской и Днепропетровской областях приближается к естественному рубежу - реке Янчул, что следует из карты сервиса Deep State.

В Днепропетровской области россияне продвинулись к западу от Новоивановки, а в Запорожской - в Полтавке, где "серая зона" уже переходит местами на правый берег Янчула.

Украинский военный с позывным "Мучной" считает, что россияне также готовят новое наступление в Днепропетровской области севернее - на Новопавловском направлении.

"Есть сигналы, что у противника началась плановая подготовка к изоляции и штурму н.п. Новопавловка. Цель: отрезать подходы, вытеснить нас с плацдарма и открыть коридор для штурмовых подразделений", - пишет боец.

"Что именно я наблюдаю уже несколько дней подряд и почему это важно? Во-первых: противник применил ФАБ-3000 по путям обеспечения — целям, через которые идет логистика. Удар по северному мосту, через который проходит путь к Межовой, — прямой удар по нашему линейному снабжению. Логичная цель — парализовать подвоз боеприпасов, эвакуацию раненых и подкрепления.

Второй момент: прочесывание подходов авиацией, авиаудары на подступах с востока не только для уничтожения позиций, но, чтобы прочесать местность, сжечь укрытия, выявить наши позиции или вынудить их открыться. Даже если там и нет наших сил, бомбы и снаряды оставляют рубцы для наступления и блокируют редкие маршруты обороны.

Артиллерийское подавление и комплексные обстрелы крупными боеприпасами — это классика подготовки штурма: уничтожить опорные пункты, заставить нас покинуть укрытия, создать поле для штурмовых подразделений.

Системность действий: вижу не единичные эпизоды, а связанный пакет: удары по логистике, прочесывание подступов, артподготовка. Не "пальцем в небо", как говорят — это линейная подготовка к началу боевых действий на подступах к Новопавловскому плацдарму", - анализирует "Мучной".

На Добропольском направлении Deep State фиксирует продвижения со стороны ВСУ.

Заявляется, что украинские войска освободили Новое Шахово и отбросили противника у Никаноровки и Золотого Колодязя.

Ранее Зеленский заявлял, что под Добропольем уже освобождено и выведено из "серой зоны" более 300 квадратных километров территории, но по карте Deep State такого объема продвижений не заметно.

Украина может предпринять крупную атаку на Крым - попытаться высадить десант в Крыму или ударить по Керченскому мосту, заявил военный эксперт Майкл Кларк в эфире Sky News.

Кларк считает, что "украинцы любят устраивать сюрпризы", поскольку "это влияет не только на россиян на передовой, но и на восприятие Западом того, как у Украины идут дела".

Прогноз о "крупной атаке на Крым" широко разошелся по украинским пабликам. Однако вызвал и скептические оценки.

"Sky News пишет о том, что Украина готовит крупное наступление на Крым. И что это может быть "либо морская высадка, либо массированная атака на Керченский мост". Не знаком с военными планами, не буду комментировать общую картину боевых действий, просто интересно, журналистам Sky News не приходит в голову, что крупное наступление на полуостров и массированная атака на мост, это вещи разных порядков? Масштабов, размеров, смыслов? Не приходит, всё это в одной строке, через запятую", - написал нардеп от партии "Слуга народа" Максим Бужанский.

Сегодня между РФ и Украиной произошел обмен пленными по формуле 185 на 185. Также Россия заявила о возврате из Украины 20 гражданских. В том числе и жителей Курской области.

"Положит" ли Россия украинскую энергетику

Россия вчера и сегодня продолжила удары по энергетическим объектам Украины.

В среду вечером дроны атаковали подстанцию в Славутиче Киевской области - из-за чего произошел трехчасовый блэкаут на Чернобыльской АЭС и начались массовые отключения света в соседней Черниговской области - по графикам, свет будет три часа через шесть.

"Ситуация в системе энергоснабжения нашей области мегакритическая! Поражены важные энергетические объекты, что вызвало системную аварию в сети и привело к отключению сразу 307 тысяч потребителей в нескольких районах области", - заявляет облэнерго.

Некоторые люди в комментариях местных пабликов жалуются, что даже такого жесткого графика не придерживаются.

"12 часов не было света, а потом включили на один час. Извините, но не сходить в душ, не зарядить телефон. "Согласно картинкам, графики начали действовать с 20 часов. Света нет с 16 часов. Это какая очередь вашего чудо-графика?" "По графику должно быть с 21, но так и нет до сих пор. Видимо, будет 24 часа минимум без".

Позже облэнерго признало, что свет пока не удается подавать даже по ранее объявленному графику.

По данным Минэнерго, также тяжелая ситуация со светом в Сумской области.

Ночью дроны атаковали объекты "Укрзализныци" в Одесской области, после чего в областном центре начались перебои со светом. Власти сообщили об ударе по железнодорожному депо в Одессе. Кроме того, были удары по ЖД в Конотопе Черниговской области и на Сумщине. И паблики писали о прилетах по вокзалу в Буче Киевской области.

Как мы уже писали, Россия в последнее время массированно наносит удары по объектам железной дороги. И, судя по тому что параллельно у многих гаснет свет, эти удары идут прежде всего по подстанциям, питающим электровозы. С явной целью парализовать железнодорожную логистику ВСУ.

При этом власти Украины говорят о том, что Россия хочет в целом устроить Украине новый блэкаут, который выходит за пределы ударов по ЖД. Зеленский уже неоднократно обещал в ответ на это начать бить по российской электроэнергетике. Сегодня такую угрозу озвучил глава Генштаба Гнатов.

"Любое действие противника, направленное на то, чтобы навредить нашей стране, будет получать симметричный ответ. Абсолютно правильно все сказал президент (который пригрозил блэкаутом Москве - Ред.), и мы найдем и возможности, найдем и оружие, и проведем эти операции, они обязательно поймут, что таким образом они не достигнут преимущества", - заявил Гнатов.

Он говорит, что "у нас все хорошо с любым оружием", в том числе и дальнобойным.

"Да, конечно, есть проблемные вопросы относительно количества, которое нужно для того, чтобы получить преимущество. У них больше ракет, например, но мы по-другому их применяем", - заявил глава Генштаба.

Заявления о том, что Россия получит "ответку" по энергетике, прозвучали и в западных СМИ. Сегодня в Wall Street Journal вышла статья о том, что США предоставят Украине разведданные для ракетных ударов по энергетической инфраструктуре России.

"Трамп недавно подписал разрешение для разведывательных служб и Пентагона помогать Киеву в проведении таких ударов. По словам источников, Вашингтон также просит союзников по НАТО оказать аналогичную поддержку", - говорится в статье со ссылкой на источники.

"Это первый случай, когда администрация Трампа окажет содействие украинским ударам дальнобойными ракетами по энергетическим объектам в глубине территории России", - пишет издание со ссылкой на чиновника США.

Официально Белый дом этого не подтверждал. Но недавно спецпредставитель Трампа Келлог заявил, что США одобряют удары Украины вглубь российской территории. В то же время, Вашингтон пока не одобрил передачу Киеву новых дальнобойных ракет США вроде "Томагавка", пишет Wall Street Journal.

Пока неизвестно, передадут ли США Украине такие ракеты и в каком объеме одобрят их применение. Но очевидно, что идет активная информационная кампания о том, что "России будет больно", если она усилит удары по Украине, обрушив ее энергетику зимой.

Обеспокоенность Украины и Запада по поводу перспектив на зиму не беспочвенна. Западные СМИ пишут о том, что Россия нарастила воздушные удары и модернизировала средства поражения - в результате чего они стали эффективнее пробивать украинскую ПВО.

"Из-за модернизации российских ракет угроза отключений света зимой становится еще острее", - пишет Financial Times.

Издание со ссылкой на лондонский "Центр информационной устойчивости" сообщает, что уровень перехвата Украиной баллистических ракет в сентябре резко упал до 6% - с 37% в августе. При этом запущено их было меньше.

Украинские и западные чиновники рассказали изданию, что Россия модернизировала свои "Искандеры" и "Кинжалы", чтобы они отклонялись от перехватчиков Patriot, резко меняя траекторию в последний момент. Это "переломный момент для России", заявил один бывший украинский чиновник.

Украинская оценка подтверждается отчетом, составленным еще раньше генинспектором разведки Пентагона, который охватывает период с 1 апреля по 30 июня. В нем говорится, что ВСУ "испытывали трудности в последовательном использовании систем ПВО Patriot для защиты от баллистических ракет Москвы из-за недавних российских тактических усовершенствований, включая возможность ракет менять траекторию и выполнять маневры вместо полета по традиционной баллистической траектории".

В частности, упоминается российская атака 28 июня, когда удалось сбить только одну из семи баллистических ракет, и обстрел 9 июля, когда из 13 ракет удалось сбить или подавить 7.

Пока Киев сталкивается с замедлением поставок перехватчиков ПВО из США, ракетная кампания РФ "уничтожила ключевые военные объекты и критически важную инфраструктуру в преддверии зимы". По словам украинских чиновников, этим летом серьёзно пострадали как минимум четыре завода по производству беспилотников в Киеве и окрестностях. В том числе завод Bayraktar.

Некоторые комплексы "Патриот" также подверглись атакам и были повреждены, что привело к ослаблению архитектуры ПВО. Пострадали специалисты, прошедшие подготовку по системам Patriot, погиб подполковник Денис Сакун при попытке спасти технику после удара.

Агенство АFP указывает, что общие объемы воздушных атак России в сентябре возросли: Москва запустила на 36% больше дальнобойных беспилотиков (5638 штук) и ракет (185), чем было в августе, анализирует АFP ежедневные отчеты Воздушных сил ВСУ. Также в сентябре был рекорд по количеству дронов за ночь - 810 штук в ночь на 7 сентября.

Что касается борьбы с дронами, то больших успехов на этом поле не заметно. Еще с лета украинские власти говорят, что начали производство дронов-перехватчиков, однако с тех пор даже официальная статистика по сбитиям "Шахедов" не улучшилась. Да и на конкретных примерах видно, что летающие среди бела дня над Киевом дроны (как, например, сегодня) парализуют столицу воздушной тревогой на несколько часов.

Об этом сегодня в соцсетях написала украинская журналистка Екатерина Коберник.

"Я просто напомню, что власть на разных уровнях — от президента до руководителя Агентства оборонных закупок — говорила, что в начале осени мы выйдем на массовое производство дронов-перехватчиков. Что все законтрактовали вовремя. Параллельно производители говорили, что это неправда. Что их не контрактуют. Что никакого массового производства в эти сроки не будет.

В начале октября мы имеем ожидаемые массовые дроновые атаки россиян нон-стоп. Часами дроны кружат над целями и бьют точно туда, куда планировали. В статистике немало прилетов просто не отображают.

Вопросов много, но главный — так а что с обещанными перехватчиками? Как работает эта система? Она же не может быть лоскутной — где кто запустил, там и сбили. Должна же как-то координироваться с ПВО. Кто отвечает за это направление? Есть аналог Линии дронов? Кто там Мадяр? У нас точно все идет по плану?" - пишет Коберник.

Ей ответила нардеп Марьяна Безуглая.

"Плана нет, Катерина. Даже не хочу писать, какой там хаос. Силы беспилотных систем (Мадяр), Генштаб, Воздушные силы, Минобороны, Кабмин, частные инициативы, местные администрации… Этот ансамбль играет разные мелодии, и всё же совокупная эффективность есть. Но интегрированной системы ПВО до сих пор нет", - написала она. И напомнила свои слова месячной давности о том, что нужно готовиться к блэкауту и тяжелой зиме.

"Продолжаем игнорировать неприятные вопросы об антидроновой обороне и тогда точно все получится. Одновременно с этим, будучи чиновниками, заявляем о том, что людям нужно готовиться к отключению света, воды и газа. Сюр", - написал известный украинский военный паблик "Николаевский ванек".

Иными словами, без резкого усиления украинской ПВО Западом угроза блэкаута в Украине более чем реальна.

А насколько реально массированное поражение Украиной объектов энергетики России?

Украина уже давно атакует дальнобойными дронами энергообъекты внутри РФ. Однако, как правило, это либо подстанции и ТЭЦ в прифронтовых регионах, либо НПЗ, нефтетерминалы и топливные базы. По районам около линии фронта Украина может бить западными ракетами, которые есть на вооружении у ВСУ: "Хаймарс", ATACMS и Storm Shadow. Причем точно известно, что США разрешают нанесение ударов по РФ только "Хаймарсами", по другим видам ракет подтверждения нет и ими давно уже по российской территории не били, хотя в СМИ в последнее время появилась неофициальная информация, что Вашингтон запрет на удары ими уже снял.

Что касается более отдаленных регионов, то туда могут доставать только украинские беспилотники. Периодически появляются данные о том, что у Украины есть уже свои дальнобойные ракеты типа "Нептуна", "Сапсана" или "Фламинго", но пока не поступало сведений об их массовом применении для нанесения поражения объектам в РФ.

Поэтому пока вглубь российской территории могут бить только украинские беспилотники. Но у них есть своя специфика - они не могут наносить серьезной ущерб хорошо защищенным объектам. Потому, как правило, целями для их ударов становятся легковоспламеняющиеся НПЗ и топливные базы, которым могут причинить большой урон даже беспилотники.

Но БПЛА недостаточно, чтобы разрушить российские электростанции, которые в основном проектировались еще в советское время с учетом возможной войны с НАТО. Для их поражения нужны ракеты. И не одна, а множество. И то без гарантированного результата, что показал пример российских ударов по украинской энергосистеме, которые так и не смогли ее до сих пор полностью разрушить.

Поэтому даже если Украина и получит "Томагавки", которые могут накрывать всю европейскую часть РФ, устроить "блэкаут" Москве будет не так уже и просто.

Другой вопрос, что "Томагавками" можно бить по все тем же объектам нефтегазовой сферы. И они могут ей причинить ущерб многократно больший, чем беспилотники.

Но в таком случае и ответ РФ может быть более масштабный, чем удары по украинской энергетики. Об этом мы подробно писали здесь.

"Брюссель хочет войны". Встреча в Копенгагене

Вчера состоялся неформальный саммит лидеров Евросоюза в Копенгагене. Место было выбрано неслучайно - именно с Дании начались залеты неизвестных дронов на территорию стран НАТО.

Поэтому, во-первых, обсуждалось, что с этим делать. И во-вторых - как Европа может профинансировать и поддержать Украину, с учетом того что мира в ближайшее время, похоже, не будет.

Газета Politico пишет, что в Копенгагене не удалось согласовать никаких конкретных мер по обоим вопросам.

"Президенты и премьер-министры использовали эту платформу, чтобы настаивать на том, что с российской агрессией нужно что-то делать, но на самом деле не пришли к консенсусу о том, что именно должно быть", - сообщает газета.

Издание отмечает, что крупнейшие члены ЕС не поддержали ни одной из идей брюссельских чиновников.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен продвигала идею создания так называемой "стены дронов" на восточной границе ЕС, которая могла бы отслеживать и сбивать беспилотники. Однако Германия, Франция и Италия выступили против. "Я настроен осторожно", - сказал Макрон, добавив, что решения должны быть "более изощренными". Канцлер Германии Фридрих Мерц также выразил несогласие.

В итоге участники саммита ограничились заявлениями о продолжении работы над поиском способов использовать замороженные российские активы на сумму 140 млрд евро и над укреплением защиты от дроновых атак. Но конкретных решений принято не было.

Что касается 140 миллиардов евро - или, как его называют, "репарационного кредита" - то здесь наиболее жесткой оказалась позиция Бельгии, основного держателя замороженных российских активов (в залог которых Украине и хотят выделить этот кредит).

Бельгийский премьер Барт Де Вевер потребовал от стран Евросоюза "взаимно разделить" ответственность за изъятие российских активов, сообщает Financial Times. В противном случае он выступает против "репарационного кредита".

"Бельгия подняла ряд юридических и технических вопросов. Тем не менее достигнуто соглашение о продолжении работы над этим вопросом", - заявил один из чиновников ЕС. Но, по его оценке, Еврокомиссия вряд ли представит официальное юридическое предложение на их следующей встрече в Брюсселе через три недели - учитывая масштаб необходимой технической работы.

В целом понятно, что идея "репарационного кредита" Украине с одной стороны крайне привлекательна для Европы.

Учитывая, что Трамп сейчас отказался помогать Киеву за свой счет, все бремя помощи ложится на остальные страны НАТО (то есть главным образом европейцев). Но финансировать огромные потребности Киева - 50-60 миллиардов в год на оружие и еще примерно столько же для покрытия дефицита украинского госбюджета - за свой счет для Европы крайне проблематично. Особенно с учетом падающих рейтингов правительств крупнейших стран блока и роста популярности ультраправых и ультралевых сил, выступающих против помощи Киеву.

Поэтому изъять в той или иной форме российские активы - это сейчас единственный способ профинансировать Киев, не залезая в карман европейских налогоплательщиков.

Но проблема такой конфискации - в ее большой спорности с юридической точки зрения, что, как опасаются в Европе, может вызвать резкое падение доверия к европейским финансовым институциям и вывод средств из еврозоны. Что резко усугубит всем уже имеющиеся экономические проблемы ЕС.

Поэтому сторонники этой идеи стараются сейчас найти обходные пути - такие как "репарационный кредит", вся суть которого сводится к тому, что российские активы изымаются не сразу, а позже, если Россия откажется выплатить Украине "репарации". А кредит Украине в размере половины активов РФ выделяется уже сейчас.

Проблема этой идеи в том, что деньги все равно придется тратить сначала свои собственные, европейские. С надеждой "когда-нибудь" вернуть их либо за счет российских "репараций", либо путем изъятия замороженных в Европе активов. Когда это "потом" наступит, никто в Европе не знает, что создает лишние трудности в одобрении кредита.

При этом прорабатывается еще один способ изъятия активов - через "Большую семерку". Как пишет Politico, Германия, Франция и Италия призывают Японию и США начать вместе использовать замороженные российские активы для помощи Украине, "чтобы сохранить доверие к евро".

Европейский Центробанк опасается, что одностороннее использование российских активов может подорвать доверие к евро в мире. Однако эти опасения могли бы развеяться, если бы Вашингтон и Токио предприняли аналогичные действия.

Газета пишет, что Япония последует позиции США. Но те пока молчат о своих намерениях. То есть ключевой в этом вопросе будет позиция американцев.

Подводя итоги Копенгагена, премьер Венгрии Орбан заявил, что Евросоюз "хочет начать войну".

"Ситуация серьёзная. На столе переговоров находятся откровенно провоенные предложения. Они хотят передать Украине фонды ЕС. Они пытаются ускорить вступление Украины, используя всевозможные юридические ухищрения. Они хотят финансировать поставки оружия. Все эти предложения ясно показывают, что брюссельцы хотят начать войну. Этот саммит доказывает, что ближайшие месяцы будут связаны с угрозой войны", - написал Орбан в Х.

Реальна ли война России с Европой, мы анализировали здесь.