Поставки американского оружия для ВСУ могут задерживаться из-за приостановки работы правительства США. Переговоры с украинской делегацией в Вашингтоне оказались под угрозой из-за ухода федеральных служащих в неоплачиваемый отпуск.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник в украинском правительстве.

По словам собеседника издания, обсуждение военной поддержки Киева заморозили после объявления шатдауна 1 октября.

В частности, "оказались подвешенными" переговоры о соглашении между США и Украиной о беспилотниках, поскольку "федеральных служащих отправили по домам".

"Основная проблема заключается в том, что у нас ведется много дискуссий о будущих поставках [оружия]. Все будущие проекты немного пострадали, потому что люди из Пентагона, Госдепартамента и Белого дома не встречаются, и мы теряем время из-за этого шатдауна", - рассказал источник в Украине.

По его словам, другие украинские делегации, которые должны были приехать в ближайшие недели в США, пересматривают свои планы. Отмена переговоров вызывает опасения о том, что недавнее потепление отношений может быть сорвано, тогда как Украина продолжает нести тяжелые потери на фронте.

Между тем, как отмечает The Telegraph, "на фоне приостановки работы правительства США Украина сталкивается с массированными атаками со стороны России беспрецедентной интенсивности ".

Между тем последствия шатдауна уже сказываются и в самих США. Так, авиадиспетчеры и сотрудники Управления транспортной безопасности работают без оплаты.

Между тем вчера о проблемах с американской помощью писало агентство Reuters. По его данным, передача США "Томагавков" Украине может оказаться нереализуемой.