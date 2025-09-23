Украина готовится к тому, что в войне против России ей придется полагаться больше на собственные силы, чем на поддержку союзников.

Об этом пишет агентство Reuters.

По его данным, надежды Киева на новые жесткие санкции США против Москвы постепенно угасают, и с такими сдержанными ожиданиями Владимир Зеленский отправится на Генеральную ассамблею ООН.

"Я сомневаюсь, что Дональд Трамп вообще введет санкции против России. Украине лучше сосредоточиться на укреплении собственных вооруженных сил", - заявил изданию украинский чиновник.

Тем не менее сегодня "Зеленский, вероятно, попросит Трампа о введении новых санкций против России".

Экс-министр обороны Андрей Загороднюк определил нынешнюю стратегию Украины, как "нейтрализовать Россию", полагаясь в основном на собственные силы.

По словам сотрудника одного из аналитических центров, Украина столкнулась не только с проблемами на санкционном фронте и сокращением американской поддержки, но может также потерять часть союзнической помощи в Европе.

А высокопоставленный европейский дипломат сообщил, что обмен разведданными с США и новый механизм закупки американского вооружения, когда его покупает Европа и передает Украине, "являются ключевыми условиями для того, чтобы украинские войска смогли удержаться".

"Киев также продвигает планы саммита, посвящённого российской оккупации Крымского полуострова, что, по-видимому, направлено на то, чтобы воспрепятствовать обсуждению любого мирного соглашения, подразумевающего признание Крыма российской территорией", - пишет агентство.

Между тем Украина сталкивается не только с сокращением военной помощи: в текущем году бюджету не хватает без малого девяти миллиардов долларов внешнего финансирования.

На днях сообщалось, что США приостановили часть продаж вооружений Европе, от чего может пострадать и Украина.