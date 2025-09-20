США фактически приостановили часть продаж вооружений в Европу, от чего может пострадать и Украина, пишет журнал The Atlantic.

По данным его источников, Пентагон составил список систем, признанных в дефиците, и блокирует новые заявки. Особенно это касается комплексов Patriot, которые Вашингтон хочет оставить для собственных нужд.

Для Европы это большая проблема, поскольку многие страны передают свои системы Украине и рассчитывали восполнять запасы за счет американских поставок (а также закупать оружие у США для Киева - Ред.). Теперь союзники вынуждены искать альтернативы. Дания, которая вела переговоры со США, потом заключила контракт на $9,1 млрд с французско-итальянскими и немецкими производителями вместо Patriot.

При этом именно Patriot Киев запрашивает чаще всего, и их дефицит у США стал причиной нынешней приостановки экспортных контрактов.

Собеседники издания отмечают, что это происходит в рамках курса “America First”, по которому администрация Трампа делает ставку на пополнение собственных складов и подготовку к возможному противостоянию с Китаем, даже если это ослабляет Европу и Украину. Автором идеи называют чиновника Пентагона Элбриджа Колби, который ранее уже ставил на паузу поставки оружия Украине.

