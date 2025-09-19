Соединенные Штаты готовят продажу оружия Израилю на сумму, близкой к 6 миллиардам долларов.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, администрация президента Дональда Трампа добивается одобрения Конгресса на новую сделку с Израилем общей стоимостью около 6 миллиардов долларов.

Основная часть сделки включает поставку 30 вертолётов AH-64 Apache на сумму 3,8 миллиарда долларов, что почти удвоит парк израильских вертолётов.

Кроме того, США планируют продажу 3250 боевых машин пехоты на 1,9 миллиарда долларов для израильской армии. Информация подтверждается документами, с которыми ознакомились The Wall Street Journal и осведомлённый источник.

Ранее мы писали, что Трамп отреагировал на решение премьер-министра Биньямина Нетаньяху нанести удары по Катару, когда там были лидеры ХАМАС.

В то же время Европейский Союз заявил, что приостанавливает финансовую помощь Израилю из-за совершенной атаки.

