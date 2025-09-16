Захват израильскими силами города Газа может занять несколько месяцев, ограничений по срокам военной операции нет, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛ Эфи Дефрин.

"Сколько бы это ни заняло времени, мы будем действовать в Газе до достижения целей войны. Оцениваем, что потребуется несколько месяцев, чтобы взять под контроль город и его ключевые центры",- заявил Эфи Дефрин.

Ранее сообщалось, что Израиль начал наземное наступление с целью захвата города Газа. По словам высокопоставленного представителя израильской армии, войска уже вошли в город, а в ближайшие дни к ним присоединятся дополнительные силы.

Наступление началось всего через несколько часов после встречи премьер-министра Биньямина Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио в Израиле. По словам израильских чиновников, Рубио сообщил Нетаньяху, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает наземную операцию, но настаивает на её быстрой реализации и скором завершении.

О планах по полной оккупации сектора Газа ранее сообщали западные издания, отмечая, что их одобрил военно-политический кабинет Израиля.