Комиссия ООН в своем докладе о расследовании событий на оккупированной палестинской территории, включая Восточный Иерусалим, и в Израиле признала действия ЦАХАЛ в секторе Газа геноцидом. Эта независимая международная комиссия была создана в 2021 году.

О её решении сообщается на сайте ООН.

Доклад комиссии основан на выводах о нападениях в секторе Газа, совершенных израильскими силами, а также на поведении и заявлениях израильских властей с 7 октября 2023 года по 31 июля 2025-го. Она опиралась в расследовании на многочисленные доказательства "систематических и беспрецедентных убийств, разрушения домов и культурных объектов, преднамеренного голода, отказа в медицинской помощи, сексуального и гендерного насилия, а также прямых нападений на детей".

В своем последнем докладе комиссия установила, что после 7 октября 2023 года, когда палестинцы атаковали Израиль, а тот в ответ начал военные действия, им были совершены четыре из пяти актов геноцида, определенных Конвенцией 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: убийства, причинение серьезных телесных и психических повреждений, умышленное создание условий жизни, рассчитанных на разрушение, и введение мер, направленных на предотвращение рождаемости.

"Откровенные заявления израильских гражданских и военных властей, а также характер поведения израильских сил безопасности указывают на то, что акты геноцида были совершены с намерением уничтожить, полностью или частично, палестинцев в секторе Газа как группу", - сказано в пресс-релизе о докладе на сайте ООН.

"Комиссия считает, что Израиль несет ответственность за совершение геноцида в секторе Газа. Очевидно, что существует намерение уничтожить палестинцев в секторе Газа посредством действий, соответствующих критериям, изложенным в Конвенции о геноциде. Ответственность за эти чудовищные преступления лежит на высших эшелонах израильских властей, которые уже почти два года организуют кампанию геноцида с конкретным намерением уничтожить палестинскую группировку в Газе. Комиссия также пришла к выводу, что Израиль не смог предотвратить и наказать за совершение геноцида, не расследовал акты геноцида и не привлек к ответственности предполагаемых виновных", — заявила председатель комиссии Нави Пиллэй.

Тем временем Израиль начал наземное наступление с целью оккупации города Газа.

Еще августе западные издания писали, что военно-политический кабинет Израиля одобрил план полной оккупации сектора Газа.