Израиль начал наземное наступление с целью оккупации города Газа.

Об этом пишет издание Axios со ссылкой на израильских официальных лиц.

По словам высокопоставленного представителя израильской армии, войска вошли в город, а в ближайшие дни к ним присоединятся дополнительные силы.

Накануне израильские ВВС нанесли массированные авиаудары по Газе, после чего, по сообщениям пакистанской прессы, в город вошли израильские танки.

В Сети публиковались кадры ударов Израиля по Газе накануне наземного наступления.

Наступление началось через несколько часов после встречи премьер-министра Биньямина Нетаньяху с госсекретарем США Марко Рубио в Израиле. По словам израильских чиновников, Рубио сказал Нетаньяху, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает наземную операцию, но хочет, чтобы она была реализована быстро и закончилась как можно скорее.

Американский чиновник заявил, что администрация Трампа не намерена останавливать Израиль и позволяет Нетаньяху принимать собственные решения относительно войны в Газе.

"Это не война Трампа, это война Биби, и он будет нести ответственность за все, что произойдет дальше", - добавил американский источник.

При этом высшие руководители служб безопасности Израиля - начальник штаба ЦАХАЛ Эяль Замир, руководители трех разведслужб - Моссада, ШАБАК и военной разведки - советовали правительству не начинать операцию. Они предупредили, что она может поставить под угрозу жизнь израильских заложников, привести к тяжелым потерям израильской армии, не позволив при этом демонтировать ХАМАС.

Ранее западные издания писали, что военно-политический кабинет Израиля одобрил план полной оккупации сектора Газа.

Напомним, бывшие руководители Армии обороны Израиля и израильских спецслужб "Моссад" и "Шин Бет" отправили письмо президенту США с просьбой заставить Нетаньяху прекратить войну в Газе.

Сам Трамп заявлял, что намерен жёстко требовать от Нетаньяху прекращения огня в Газе.