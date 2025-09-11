Президент США Дональд Трамп провел напряженный телефонный разговор с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху из-за ударов по штабу ХАМАС в столице Катара Дохе.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание пишет, что американский лидер был возмущен из-за удара по территории близкого союзника США, он назвал атаку неразумной. Нетаньяху пояснил, что для нанесения удара был небольшой временной промежуток, и Израиль воспользовался этой возможностью.

Затем политики созвонились снова. По информации WSJ, этот разговор прошел в более теплой атмосфере. Трамп спросил, насколько удар был успешным, но Нетаньяху не смог дать точный ответ.

Как пишет издание, даже будучи убежденным сторонником Израиля, Трамп все больше разочаровывается в Нетаньяху из-за его агрессивных шагов, которые согласовываются без участия Вашингтона и противоречат целям республиканца на Ближнем Востоке.

Напомним, ранее в разговоре с эмиром Катара Трамп осудил атаку Израиля по Дохе.

Также в Белом доме заявляли, что специальный представитель президента США Стивен Уиткофф по поручению Дональда Трампа проинформировал власти Катара о предстоящей атаке Израиля.

После обстрела израильские медиа сообщили, что Катар приостанавливает посредничество в переговорах Израиля и движения ХАМАС.