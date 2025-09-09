Катар приостанавливает посредничество в переговорах Израиля и движения ХАМАС.

Об этом сообщает израильский "12 канал".

По данным Al Jazeera, израильский удар по Дохе стал для Катара "шоком".

В атаке на лидеров ХАМАС участвовало около 15 самолетов, сброшено более 10 боеприпасов, атакована одна цель, сообщило радио ЦАХАЛ.

Напомним, что Израиль атаковал столицу Катара. Как предположили СМИ, ЦАХАЛ нанес авиаудары по штаб-квартире движения ХАМАС.

Вскоре после публикаций прессы Армия обороны Израиля официально подтвердила информацию об атаке, однако не уточнила, где проводилась операция.

Ранее была информация о гибели лидеров ХАМАС, но ее опровергали СМИ. Официальной информации пока нет.

Напомним, что Турция, поддерживающая Палестину и ХАМАС, закрыла своё воздушное пространство для израильских самолётов и объявила о полном прекращении торговли с Израилем. Турецким судам также запрещён вход в израильские порты.

