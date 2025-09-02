Многомесячное наступление армии Израиля в секторе Газа провалилось, заявил Channel 12 News со ссылкой на внутренний документ ЦАХАЛ.

В документе утверждается, что Израиль совершил "все возможные ошибки", ведя войну, "вопреки собственной доктрине ведения войны". В документе также говорится, что у ХАМАС были "все условия для выживания и победы", и что ряд ключевых целей войны не были достигнуты: ХАМАС не был разгромлен, а заложники не были возвращены ни военными действиями, ни в результате переговоров.

В документе также утверждается, что Израиль непреднамеренно предоставлял ресурсы ХАМАС, истощил свои собственные силы и лишился международной поддержки.

В документе перечислены основные причины провала операции, получившей название "Колесницы Гидеона", которую Израиль начал в мае. Среди них, как утверждается в документе, распределение гуманитарной помощи было плохо спланировано и реализовано, что, согласно документу, позволило ХАМАС провести международную "медийную кампанию", изображающую Газу как страну, страдающую от всеобщего голода. Среди других недостатков упоминаются передислокация войск в районы, где они ранее действовали, и методы ведения боевых действий ЦАХАЛа, которые оказались неподходящими для противодействия партизанской тактике ХАМАС.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что втягивание США в войну с Ираном может привести к краху американского влияния в мире и фактическому завершению президентства Дональда Трампа.

В январе на улицах столицы Израиля прошли протесты против мирной сделки с ХАМАС.