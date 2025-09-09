Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с эмиром Катара Тамимом ибн Хамадом Аль Тани, в котором осудил удар Израиля по Дохе.

Об этом сообщает Al Jazeera.

Как пишет издание, шейх Тамим ибн Хамад Аль Тани свою очередь заявил, что нападение угрожает безопасности и стабильности региона и препятствует "усилиям по деэскалации и достижению устойчивых дипломатических решений".

Также он подчеркнул, что Катар примет все необходимые меры для защиты своей безопасности и сохранения суверенитета.

Кроме того, премьер-министр Катара заявил, что удар Израиля по Дохе является актом государственного терроризма.

Он отметил, что Катар оставляет за собой право на ответ на израильский удар.

Ранее в Белом доме заявили, что специальный представитель президента США Стивен Уиткофф по поручению Дональда Трампа проинформировал власти Катара о предстоящей атаке Израиля.

Напомним, сегодня Израиль нанес удар по штаб-квартире ХАМАС в Дохе. Армия обороны Израиля официально подтвердила информацию об атаке, однако не уточняла, где проводилась операция.

Представитель МИД Катара заявил, что страна осуждает удары Израиля, которые подставили под угрозу гражданских.

После обстрела израильские медиа сообщили, что Катар приостанавливает посредничество в переговорах Израиля и движения ХАМАС.