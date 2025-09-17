Евросоюз приостанавливает финансовую помощь Израилю.

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на своей странице в Фейсбуке.

По её словам, из-за продолжающегося конфликта в секторе Газа поддержка Израиля от Еврокомиссии на 2025-27 годы будет приостановлена.

Исключением станут гуманитарные проекты и финансирование мемориального комплекса истории Холокоста "Яд Вашем", отмечает глава Еврокомиссии.

Напомним, премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей страны готовиться к экономической изоляции.

"Мы можем оказаться в тупиковой ситуации в промышленном секторе, и не только в сфере исследований и разработок, но и в сфере реального производства", – заявил Нетаньяху в эфире гостелерадиокомпании Kan.

Ситуация грозит Израилю введением санкций и проблемами с импортом вооружений и комплектующих, отметил премьер.

Ряд европейских стран уже объявили о введении эмбарго на поставки некоторых оружейных комплектующих для ЦАХАЛ. Это происходит на фоне растущего международного давления из-за продолжения боевых действий в секторе Газа.

Напомним, комиссия ООН признала геноцидом действия Израиля в секторе Газа.

Ранее глава МИД Испании призвал ЕС запретить поставки оружия Израилю.