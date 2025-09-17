Украине необходимо 120 миллиардов долларов, чтобы воевать весь следующий год. В украинском бюджете заложено 60 миллиардов долларов, ещё 60 млрд долларов нужно где-то найти.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Европарламента Робертой Метсолой в Киеве.

"План "А" для нас - это завершить войну в этом году, план "Б" - найти 120 миллиардов долларов", - сказал президент.

Отметим, что 60 млрд долларов, о которых говорит Зеленский - это только военная помощь, которую Украина рассчитывает получить от иностранных партнеров.

Кроме того, стране нужно ещё примерно 60 млрд долларов внешней помощи, чтобы профинансировать все прочие неосвоенные расходы бюджета (почти все собираемые Украиной налоги и сборы уйдут на войну).

Таким образом Киев в следующем году, чтобы профинансировать все запланированные расходы бюджета, должен убедить внешних партнеров оказать финансовую помощь в размере 120 млрд долларов. Правда, можно ещё девальвировать гривну, и тогда требуемая сумма несколько уменьшится.

Подробнее о том, где Украина возьмет 120 млрд долларов на войну, мы анализировали в отдельном материале.