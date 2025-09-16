Администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый оплаченный европейскими союзниками пакет военной помощи Украине. Сумма пакета составила 500 миллионов долларов.

Об этом пишет агентство Reuters.

Отмечается, что это первое использование нового механизма, разработанного США и союзниками, для поставки Украине оружия из запасов США за счет средств стран НАТО.

Одобренные Пентагоном пакеты военной помощи за деньги европейцев – это поставки вооружений по первому и второму пакета проекта PURL, анонсированным ещё 4-го и 5-го августа, на $500 млн каждый, уточняет Reuters.

Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) – это программа, объявленная 4 августа, по которой европейские союзники Украины закупают оружие у США. Механизм PURL предполагает формирование перечня оборудования и боеприпасов, сформированных на основе запросов Украины, подтвержденных верховным главнокомандующим силами НАТО в Европе (SACEUR). Из публикации Reuters следует, что для получения этой помощи необходимо также одобрение Пентагона.

По $500 млн на PURL пообещали выделить Нидерланды, Германия, Канада, а также на троих Швеция, Дания и Норвегия.

Вчера Зеленский сообщил, что в рамках этой программы ожидает передачу Украине систем ПВО Patriot.

Ранее США и НАТО придумали схему, как европейские страны будут оплачивать поставки американского оружия в Украину. Западная пресса писала, что Киев будет составлять списки наиболее приоритетных вооружений (источники называли это "Приоритетные списки потребностей Украины") пакетами примерно по 500 млн долларов. Если одна из европейских стран готова передать Украине что-то из такого списка, то она сможет купить аналогичную замену в США в обход длительных процедур одобрения военных поставок, но должна будет оплатить замену авансом.

Европейские страны также смогут заказать вооружения и боеприпасы напрямую в США или посредством участников НАТО.

В то же время не все страны ЕС согласны покупать американское оружие для Украины. В частности, отказ озвучили Франция и Италия.