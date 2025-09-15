Украина ожидает от Соединенных Штатов решения по поставкам систем ПВО "Patriot".

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

По его словам, в Украине ожидают военных поставок на сумму 3,5 млрд долларов по системе PURL.

"Пятницу ожидаю все детали и ключевые расчеты. Особенно – с программой PURL, которая позволяет покупать американское оружие", – сказал Зеленский.

Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль на "Рамштайне" заявил, что Украине нужны дополнительные 10 систем Patriot.

В конце августа Государственный департамент США одобрил продажу Дании шести комплексов "Patriot" для нужд Вооруженных сил Украины. Общая сумма составила 8.5 миллиардов долларов.

Война в Украине идет 1300-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 15 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Накануне украинский военный паблик Deep State сообщил, что россияне снова продвинулись в северных кварталах города Купянск в Харьковской области. В свою очередь в ВСУ заявили о продолжении оборонительной операции под Купянском. Сообщалось, что за последние две недели потери противника составили 395 человек, из них 288 – безвозвратные.

