Оборонительная операция на Купянском направлении продолжается. За последние две недели потери противника составили 395 человек, из них 288 – безвозвратные.

Об этом сообщили в оперативно-стратегическом группировании войск "Днепр".

По данным, российские войска по-прежнему пытаются закрепиться на северных окраинах Купянска, однако выход из трубопровода, который они использовали для переброски личного состава в город, находится под огневым контролем украинских сил.

Отмечается, что сам трубопровод не ведет прямо в город. В районе Купянска несколько подобных коммуникаций, но три из четырех ниток уже повреждены и затоплены.

В городе проводится контрдиверсионная операция, а вокруг него продолжаются поисково-ударные действия.

В ОСУВ "Днепр" уточняют, что на подступах к Купянску, в районах Радьковки и Голубовки, украинские военные уничтожили 265 российских солдат, еще 128 – в самом городе. Кроме того, часть российских военнослужащих сдается в плен.

"Оборонительная операция на Купянском направлении продолжается. Нашими подразделениями принимаются необходимые меры для усиления стойкости обороны и ликвидации врага", – подчеркнули в ОСУВ "Днепр".

Ранее мы рассказывали, что в ходе штурмовых действий войска РФ использовали промышленные коммуникации для захода в Купянск.

Напомним, такие действия предпринимались россиянами и ранее. В первый раз подобным образом противник использовал сточный коллектор в Авдеевке, второй раз – газопровод возле Суджи в Белгородской области.