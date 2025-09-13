В городской военной администрации Купянска опровергают присутствие российских войск в городе. Ранее об этом написал DeepState и российские военные паблики.

"DeepState поспешил, нет россиян в Купянске. Бои происходят на окраинах. Вся территория Купянска находится под контролем сил обороны", - заявил глава Купянской ГВА Андрей Канашевич в эфире телемарафона.

При этом он отметил, что город "разрушен на 95%", а газ, свет и воду в него уже невозможно поставлять.

Вместе с тем, в городе и его окрестностях находится ещё 2500 гражданских.

"Военные постоянно сообщают мне, что дают достойный отпор. Враг ежедневно бросает все больше сил, чтобы осуществить свою мечту – захватить Купянск", - подчеркнул Канашевич.

В Генштабе ВСУ также заявляют, что "ситуация в Купянске и его окраинах находится под контролем".

По информации пресс-центра, выход из трубопровода, который россияне использовали для перемещения личного состава в Купянск, находится под контролем ВСУ.

"Отметим, что в районе Купянска несколько трубопроводов. Три нитки из четырех уже повреждены и затоплены, выход из четвертой находится под контролем сил обороны. В городе проводится контрдиверсионная операция, вокруг города - поисково-ударные действия", - заявил Генштаб.

В то же время, командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил "Суспильному", что россиянам удалось зайти на северные окраины Купянска. По его словам, это произошло из-за того, что они передвигались по трубе.

Федоренко отмечает, что украинские военные уже нанесли удар по трубе в районе реки Оскол, чтобы затопить её.

Ранее мы писали, что российские войска смогли продвинуться в городских кварталах Купянска Харьковской области. Враг наступает в северной части города.

Детальнее ситуацию со штурмом города мы анализировали в отдельном материале.

