Российские войска смогли продвинуться в городских кварталах Купянска Харьковской области. Враг наступает в северной части города.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

По информации, россияне заняли новые позиции в районе прилегающей к Купянску Кондрашовки.

При этом в Днепропетровской области россияне продвинулись в Новоселовке и вокруг Тернового.

Россия в свою очередь утверждает, что уже захватила оба села.

Детальнее ситуацию со штурмом города мы анализировали в отдельном материале.

Война в Украине идет 1298-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продолжает наступление в Днепропетровской области, продвигаясь сразу на четырех участках. Президент США Дональд Трамп впервые предметно прокомментировал российские дроны в Польше, заявив, что может ввести в отношении РФ пошлины, жесткие санкции против банков и принять меры в отношении поставок ее нефти. В Беларуси, а также западных регионах РФ начались крупнейшие учения "Запад-2025".

