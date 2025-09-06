Российские войска успешно продвигаются в Сумской, Днепропетровской и Луганской областях. О новых передвижениях россиян сообщает Deep State.

Как выяснилось, впервые за долгое время у РФ есть продвижения в Сумской области, в районе Юнаковки.

Кроме этого, продвижения зафиксированы в Серебряном лестничестве в направлении Серебрянки,а также в Днепропетровской области в направлении Новоселовки (это в районе Январского, где до того у РФ уже были существенные продвижения).

Мы писали о значении действий российской армии на Донбасе в отдельном материале.

Напомним, что по мнению военного обозревателя Богдана Мирошникова, продвижение ВСУ в Сумской области связано с переброской российских войск с этого направления на другие участки фронта.

Война в Украине идет 1291-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 сентября в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ значительно продвинулась у Январского (Сичневое) в Днепропетровской области. Ночью был массированный удар дронов по Днепру, горело предприятие, а по городу ездили машины с громкоговорителями, предупреждая о возможно химическом загрязнении. Западные СМИ пишут, что Украина и Россия массово используют подростков для совершения диверсий.

