Хотя Москва и хочет получить под контроль всю территорию Донбасса без боя (по данным СМИ Путин выдвинул это на Аляске как условие окончания войны), накал боевых действий в Донецкой области не снижается.

На данный момент под устойчивым контролем Украины остается до трети территории региона. Это агломерация Славянск-Краматорск-Дружковка- Константиновка и Святогорск на северо-западе области. Также не захвачены ещё несколько городов - Покровск, Доброполье, Мирноград, Северск, Лиман.

По тому, куда пытаются продвигаться российские войска в последнее время, вырисовывается примерная стратегия РФ по захвату всей территории Донецкой области.

С начала лета (см. динамическую карту) наметились две "клешни", которые формирует армия РФ. Одна - около Покровска и Мирнограда, которые фактически находятся в полуокружении.

Вторая - вокруг Славянско-Краматорской агломерации.

Для развития второй "клешни" необходимо прорваться к северу около Доброполья (где в августе уже была попытка прорыва), и в районе Лимана (где как раз сейчас идет активное продвижение).

Если расстояние между этими клешнями будет менее 30-40 километров (сейчас - по разным картам около 60-70 км), то это пространство будет насквозь пробиваться дронами РФ, которые, как мы писали, после продвижения российских войск на лиманском направлении, уже начали массово бить по трассе Славянск-Изюм. И фактически оборона северной части Донбасса станет для ВСУ крайне тяжелой задачей, что поставит вопрос о целесообразности дальнейшего удержания этой территории, так как потери обороняющихся украинских сил могут оказаться выше, чем у наступающих войск РФ.

В этой же логике идет и продвижение РФ к югу от Константиновки - максимально приблизиться к логистическим артериям ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации и парализовать их дронами.

Это не будет означать быстрого падения этой агломерации, поскольку ее готовили для обороны. Но это ухудшит стратегическое положение ВСУ, поскольку увеличит цену удержания остатков Донецкой области - и обеспечит россиянам предпосылки для продвижений и прорывов наподобие того, который был недавно под Добропольем.

При этом пока до такой "дроновой изоляции" севера Донецкой области еще далеко, и будет ли она осуществлена, зависит от наличия резервов у российского командования, а также от сил, которые смогут выделить ВСУ для обороны. Россияне, как утверждают некоторые западные СМИ и украинские OSINT-аналитики, сейчас перебрасывают дополнительные силы на Донбасс и готовятся к активной осенней кампании.

Но и командование украинских войск отправляет подкрепления. Которые на данный момент смогли купировать опасный прорыв около Доброполья, однако ещё не остановили продвижение РФ на лиманском направлении.