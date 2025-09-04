Владимир Зеленский заявил, что не согласится вывести ВСУ из Донбасса, как предлагается в ходе переговоров.

Об этом украинский президент сказал в интервью французскому изданию Le Point.

"В 2014 году он (Владимир Путин - Ред.) вторгся в часть восточной части нашей страны, чтобы использовать ее как плацдарм для полной оккупации этих регионов. Если завтра мы каким-то образом покинем Донбасс, чего не произойдет, мы откроем Путину незащищенное пространство вблизи города с полутора миллионами жителей - Харькова. Он также захватит промышленный центр Днепр. Это откроет ему новые возможности", - считает Зеленский.

По его мнению, если бы Москве удался её первоначальный план захвата всей Украины, она использовала бы ее как плацдарм для вторжения в Европу.

Как писали СМИ, на Аляске президент США Дональд Трамп договорился с Путиным о компромиссном сценарии завершения войны: президент РФ корректирует свои территориальные требования и согласен прекратить огонь в случае вывода украинских войск со всего Донбасса. Также глава Кремля согласился на некие гарантии безопасности для Украины. Этот вариант решения конфликта был предложена Киеву, но тот от нее отказывается. Власти Украины в этом поддерживают европейцы.