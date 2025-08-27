Продвижение ВСУ в Сумской области связано с переброской оттуда российских войск на другие направления.

Об этом пишет военный обозреватель Богдан Мирошников.

По его данным, с севера войска перемещаются в основном в Донецкую и Запорожскую области, а некоторые подразделения - на купянское и боровское направления. Он называет это "стратегической перегруппировкой".

"Наши воины в это время пытаются улучшить позиции там, где это возможно. На Сумщине, конечно, есть успехи с нашей стороны, и, возможно, будут дальше, потому что враг чуть ли не 70% резервов снял и 20% основных сил. А так глобально - враг готовится к осенней кампании, которую может начать уже через несколько недель. При этом не теряя нынешних темпов наступательных действий", - пишет Мирошников.

Он прогнозирует, что основные наступления РФ будет проводить на Покровск, Северск, Лиман, Купянск, Константиновку и Орехово, "а там уже по "старой схеме" – где будет выходить, там и будут концентрировать основные усилия".

Ранее Зеленский пообещал, что через несколько месяцев ВСУ вытеснят армию РФ из Сумской области.

Тем временем в результате ночного обстрела в Сумах пропали свет и вода.