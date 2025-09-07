Российская армия продолжает продвигаться вглубь Днепропетровской области. Войска развивают наступления в районе Январского.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского военного паблика Deep State.

Как выяснилось, также был захвачен небольшой участок в районе Зверового, что на подступах к Покровску.

Ранее мы писали о том, что российские войска успешно продвигаются в Сумской, Днепропетровской и Луганской областях.

Напомним, что по мнению военного обозревателя Богдана Мирошникова, продвижение ВСУ в Сумской области связано с переброской российских войск с этого направления на другие участки фронта.

Война в Украине идет 1292-й день. В ночь на воскресенье ВС РФ нанесли массированный обстрел по Украине, в том числе Киеву, возник пожар в здании Кабмина. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 7 сентября в обновляемом онлайне.

