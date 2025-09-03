Армия РФ продвинулась на двух участках в Днепропетровской области - около Малиевки и Январского (Сичневое).

Об этом сообщает украинский военный телеграм-канал Deep State.

В то же время ВСУ отбросили россиян севернее, от подступов к Искре.

Россияне же вытеснили ВСУ из Мирного к западу от Купянска, где украинские войска недавно пошли в контратаку. Село, захват которого может означать частичное окружение Купянска, снова перешло в серую зону.

Ранее офицер ВСУ предупредил, что Россия стянула резервы для штурма Купянска.

Накануне Зеленский сообщил украинцам, что Россия накопила войска на некоторых участках фронта.

Война в Украине идет 1288-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 3 сентября 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным паблика Deep State, армия РФ продвинулась в Днепропетровской области. Украинские военные заявили, что россияне вошли в Покровск и вводят в город резервы. Украинские власти и профильные военные паблики этого не подтверждали. В свою очередь в Генштабе ВСУ заявили, что украинская армия освободила село Удачное к юго-западу от Покровска.

