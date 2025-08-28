В Донецкой области армия РФ продвинулась под Покровском - в районе Зверево. Об этом сообщает военный телеграм-канал Deep State.

Также у россиян продвижение возле Малиевки у границы Днепропетровской области и южнее у Темировки на западе Запорожской области.

Также в Днепропетровской области бои дошли до Новоселовки - туда резко расширилась серая зона.

Ранее Deep State сообщил о захвате двух сел Запорожского и Новогеоргиевки в Днепропетровской области. В Генштабе опровергли эту информацию.

Война в Украине идет 1282-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 28 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась под Покровском, в районе Котлиного, сообщает Deep State. Также у россиян есть продвижение на Лиманском направлении и на востоке Запорожской области.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.