Российские войска снова продвинулись в Серебрянском лесничестве и в направлении Лимана - возле Торского и Ямполовки.

Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.

При этом российское минобороны заявляет о захвате села Среднее севернее Лимана - на правом берегу речки Нитриус. Украина этого не подтверждала - исходя из данных карты, Среднее находится под контролем ВСУ.

В то же время украинский боец с позывным "Мучной" пишет, что Среднее уже частично захвачено РФ.

Ситуация на севере Донецкой области для украинской армии ухудшается. Продвижение в том же Серебрянском лесничестве уже явно угрожает Северску с фланга.

Ранее мы уже писали, что у российских войск крупное продвижение в Серебрянском лесничестве.

Война в Украине идет 1277-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

