Армия РФ снова продвинулась в Серебрянском лесничестве и в направлении Лимана - Deep State
Российские войска снова продвинулись в Серебрянском лесничестве и в направлении Лимана - возле Торского и Ямполовки.
Об этом сообщает украинский военный паблик Deep State.
При этом российское минобороны заявляет о захвате села Среднее севернее Лимана - на правом берегу речки Нитриус. Украина этого не подтверждала - исходя из данных карты, Среднее находится под контролем ВСУ.
В то же время украинский боец с позывным "Мучной" пишет, что Среднее уже частично захвачено РФ.
Ситуация на севере Донецкой области для украинской армии ухудшается. Продвижение в том же Серебрянском лесничестве уже явно угрожает Северску с фланга.
Ранее мы уже писали, что у российских войск крупное продвижение в Серебрянском лесничестве.
Война в Украине идет 1277-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 23 августа 2025 года в обновляемом онлайне.
Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.