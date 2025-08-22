У российских войск крупное продвижение в Серебрянском лесничестве. Об этом сообщает военный паблик Deep State.

Россияне продвинулись как со стороны Дибровы на юго-запад, в направлении Северского Донца, так и в сторону Серебрянки с востока.

Также россияне продвинулись в районе Ольговского на востоке Запорожской области.

ВСУ при этом отбросили российские силы в районе Толстого у границ Днепропетровщины.

Война в Украине идет 1276-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась в Днепропетровской области, к западу от села Малиевка и закрепились вдоль границы с этим регионом на ряде участков, сообщает Deep State. На севере у РФ продвижение в районе Торского - в направлении Лимана.

