Армия РФ продвинулась в Серебрянском лесничестве - Deep State
У российских войск крупное продвижение в Серебрянском лесничестве. Об этом сообщает военный паблик Deep State.
Россияне продвинулись как со стороны Дибровы на юго-запад, в направлении Северского Донца, так и в сторону Серебрянки с востока.
Также россияне продвинулись в районе Ольговского на востоке Запорожской области.
ВСУ при этом отбросили российские силы в районе Толстого у границ Днепропетровщины.
Война в Украине идет 1276-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 22 августа 2025 года в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ продвинулась в Днепропетровской области, к западу от села Малиевка и закрепились вдоль границы с этим регионом на ряде участков, сообщает Deep State. На севере у РФ продвижение в районе Торского - в направлении Лимана.
