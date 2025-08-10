Российские войска продвинулись восточнее Доброполья в Донецкой области. Они закрепились у Никаноровки и Нового Шахового, а бои (серая зона) уже идут у Золотого Колодца.

Об этом сообщает военный телеграм-канал Deep State.

Доброполье сейчас является ключевым логистическим узлом ВСУ при обороне Покровской агломерации. Город находится под постоянными обстрелами. Также россияне пытаются перерезать трассу Доброполье - Покровск в Родинском.

Также россияне снова продвинулись в Серебрянском лесничестве под Северском.

Ранее Deep State сообщил, что российские войска захватили два села на границе Днепропетровской области - Новохатское и Толстой. Также они смогли продвинуться под Константиновкой и к востоку от Северска.

Война в Украине идет 1264-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 10 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.