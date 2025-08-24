Армия РФ продвинулась в Запорожской области в районе Каменского и Плавней - Deep State
Российские войска продвинулись в Запорожской области в районе Каменского и Плавней.
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Deep State.
При этом россиянам удалось продвинуться к западу от Вольного Поля у границ Днепропетровской области.
В то же время Вооруженные силы Украины отбросили россиян в районе Андреевки Сумской области.
Ранее мы писали, что российские войска снова продвинулись в Серебрянском лесничестве и в направлении Лимана - возле Торского и Ямполовки.
Война в Украине идет 1278-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2025 года в обновляемом онлайне.
