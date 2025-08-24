Российские войска продвинулись в Запорожской области в районе Каменского и Плавней.

Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Deep State.

При этом россиянам удалось продвинуться к западу от Вольного Поля у границ Днепропетровской области.

В то же время Вооруженные силы Украины отбросили россиян в районе Андреевки Сумской области.

Ранее мы писали, что российские войска снова продвинулись в Серебрянском лесничестве и в направлении Лимана - возле Торского и Ямполовки.

Война в Украине идет 1278-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 24 августа 2025 года в обновляемом онлайне.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.