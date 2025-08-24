В воскресенье, 24 августа, в Украине идет 1277-й день войны с Россией.

Ниже читайте последние новости за сегодня. Онлайн обновляется.

Последние новости 24 августа

08:35 Из-за атаки беспилотника на Курской АЭС понизили мощность энергоблока, сообщает пресс-служба станции.

Сбитый дрон сдетонировал и повредил трансформатор. В результате мощность третьего энергоблока снизили на 50%. Пожар потушили, пострадавших нет.

08:26 Атака беспилотников утром вызвала пожар в порту Усть-Луга в Ленинградской области.

08:05 Ночью был ракетный удар по Павлограду Днепропетровской области.

07:44 Пентагон с весны блокирует использование Украиной ракет большой дальности для нанесения ударов по территории России. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в США и Европе. Подробнее...

07:23 Российские войска продвинулись в Запорожской области в районе Каменского и Плавней.