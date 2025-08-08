"Война закончится тяжелым компромиссом". Гетманцев советует украинцам не рассчитывать на границы 1991 года
Украина не выйдет на границы 1991 года по итогам войны, которая закончится "тяжелым компромиссом".
Такое мнение высказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире "Новини.Live".
"Я бы не советовал гражданам рассчитывать на то, что мы получим границы 1991 года. Это вряд ли будет. Это будут очень тяжелые компромиссы. Но они очень необходимы, и от них зависит будущее страны", – сказал Гетманцев.
По его словам, Украина открыта для любых форматов встреч ради окончания войны.
"Точно есть признаки того, что процесс идет в правильном направлении, то есть он приближается к миру. Признаки настоящих требований от РФ, не вымышленных, а реальных, уже есть. Они есть у США. Это создает определенную базу для договоренностей", – добавил нардеп.
Недавно посол Украины в Великобритании Валерий Залужный признался, что не верит в выход ВСУ на границы 1991 или 2022 года.
Между тем соцопросы показывают, что за минувший год вдвое увеличилось количество украинцев, готовых к отказу от части территорий ради мира и сохранения независимости.