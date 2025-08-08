Украина не выйдет на границы 1991 года по итогам войны, которая закончится "тяжелым компромиссом".

Такое мнение высказал председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в эфире "Новини.Live".

"Я бы не советовал гражданам рассчитывать на то, что мы получим границы 1991 года. Это вряд ли будет. Это будут очень тяжелые компромиссы. Но они очень необходимы, и от них зависит будущее страны", – сказал Гетманцев.

По его словам, Украина открыта для любых форматов встреч ради окончания войны.

"Точно есть признаки того, что процесс идет в правильном направлении, то есть он приближается к миру. Признаки настоящих требований от РФ, не вымышленных, а реальных, уже есть. Они есть у США. Это создает определенную базу для договоренностей", – добавил нардеп.

Недавно посол Украины в Великобритании Валерий Залужный признался, что не верит в выход ВСУ на границы 1991 или 2022 года.

Между тем соцопросы показывают, что за минувший год вдвое увеличилось количество украинцев, готовых к отказу от части территорий ради мира и сохранения независимости.