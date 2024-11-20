У Украины пока нет столько сил, чтобы с оружием в руках дойти до границ 1991 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Fox News.

"Мы не можем тратить десятки тысяч наших людей, чтобы они гибли ради того, чтобы Крым вернулся. Его можно вернуть дипломатическим путем", – также сказал украинский президент.

Ранее в том же интервью Зеленский заявил, что Украина продолжит сражаться и без поддержки США, но в конечном итоге проиграет войну, если США прекратят свое военное финансирование.

На вопрос, сможет ли Дональд Трамп повлиять на Владимира Путина и положить конец войне, Зеленский заявил, что "это будет непросто".

Мы разбирались в отдельном материале, что означают заявления Зеленского на тему отношения Запада к войне.

Война в Украине идет 1001-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 20 ноября 2024 года в обновляемом онлайне.

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