Командир батальона К-2 Кирилл Верес призывает прекратить разговоры о перспективах выйти на границы военным путем.

"Я вообще не думаю о границах 91 года. Я думаю, как не потерять те позиции, которые у меня есть. Мы шли на границы в 2023, 2024, через три месяца будет 2025, а мы дальше идём на границу 91-го года – только в обратную сторону. Может хватить про@бывать? Нужно встать, а потом уже говорить, что мы идём вперед. Мы сейчас пизд@ем назад семимильными шагами. Про какое, на@уй, вперёд? Кто это говорит? Кто в это верит?" – заявил офицер.

Ранее военный с позывным Сайгон сообщил о плачевной ситуации в ВСУ, заявив, что украинская армия стала "бесправными крепостными", а из-за "бардака" в ВСУ многие не хотят служить.

Война в Украине идёт уже 961-й день. Последние новости с ключевыми событиями 11 октября 2024 года – в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. Украинские и российские военные паблики писали о контрнаступлении РФ в Курской области. Бойцы ВСУ сообщали о российской ДРГ в Селидово около Донецка. Также, по данным военных, армия РФ продвинулась к югу от Селидово вдоль железной дороги. Кроме того, россияне заявили, что вошли в село Петропавловка в районе Купянска. Украина этого не подтверждала.

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