Украина вряд ли сможет выйти на границы 1991 года.

Об этом заявил президент Чехии Пётр Павел в интервью немецкой газете Die Presse.

"Маловероятно, что Украина сможет вернуть себе всю свою территорию в пределах международно-признанных границ, по крайней мере, в обозримом будущем. Украинцы сегодня признают, что такого результата вряд ли удастся достичь в ближайшее время", – заявил политик.

Павел также коснулся темы послевоенных переговоров, одной из тем которых, по его мнению, будет вопрос членства Украины в НАТО. Судя из слов чешского президента, он не исключает, что Киеву придётся поступиться членством Украины в Альянсе в обмен на гарантии безопасности и военное присутствие западных стран.

"Впоследствии можно вести переговоры, потому что членство Украины в НАТО можно на что-либо обменять. Например, на гарантии, когда речь идёт о военном присутствии", – сказал Павел.

По его мнению, "эти дискуссии потребуют значительных дипломатических навыков и политического давления".

При этом Павел считает, что "Россия не удовлетворится только частью Украины".

Напомним, в прошлом году президент Чехии говорил, что в 2024-м ситуация на фронте изменится не в пользу Украины.

Также Пётр Павел заявлял, что война в Украине может закончиться соглашением, основанном на ситуации на поле боя.