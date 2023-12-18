Президент Чехии Петр Павел считает, что в войне России против Украины в 2024 году произойдут значительные сдвиги не в пользу Киева.

Об этом говорится в интервью главы чешского государства для Seznam Zpravy.

"Нам предстоит многое сделать, потому что развитие конфликта в Украине показывает, что в следующем году мы, скорее всего, увидим значительные сдвиги. И пока что все указывает на то, что это будет не в лучшем смысле этого слова, как нам хотелось бы. Возникнет новая ситуация, с которой нам придется иметь дело", - подчеркнул Павел.

Он напомнил, что в 2024 году в США и России пройдут президентские выборы. И если в России без особых сюрпризов победит диктатор Владимир Путин, то в США исход не такой однозначный.

"И можно ожидать, что ожидание выборов также приведет к определенным изменениям на поле боя. Ведь президент Путин совершенно ясно дал понять, что ни о каких мирных переговорах не может быть и речи до тех пор, пока не станет ясен исход выборов в Соединенных Штатах", - добавил президент Чехии.

По его мнению, сейчас Путин надеется на победу экс-президента США Дональда Трампа в выборах, потому что "с ним можно будет поладить независимо от того, что думает Украина или остальная Европа". Путин хочет компромисса, который вернет России статус ключевого игрока, а остальным придется с этим смириться.

"Конечно, такая ситуация нам не выгодна, и мы увидим, насколько такой сценарий, как надеется Владимир Путин, может быть реализован", - отметил Павел.

Напомним, агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщало, что после выборов президента Соединённых Штатов, в случае своей победы, Дональд Трамп назначит преданных ему людей на ключевые должности, что изменит внешнюю политику США в отношении Китая, НАТО и Украины.

А газета The New York Times писала, что возвращение Трампа к власти в США может означать "отказ от Украины". В заметке сказано, что у Трампа будет "огромное влияние на правительство Украины", а его нынешние союзники в Конгрессе выступают против дальнейшей военной помощи Киеву.