Не все в окружении Владимира Зеленского верят в возможность выхода Вооруженных сил Украины на границы 1991 года.

Такое мнение на страницах британского издания The Guardian высказал историк, писатель и профессор Оксфордского университета Тимоти Гартон-Эш, который специализируется на Восточной Европе.

"В стране зреет недовольство работой президента Владимира Зеленского, чей срок полномочий закончился бы 20 мая, если бы страна не находилась на военном положении. Несколько отдельных источников сообщили мне, что Зеленский очень внимательно следит за своими рейтингами, и они постепенно падают", – написал Гартон-Эш со ссылкой на разговоры с представителями окружения Зеленского.

По его словам, он не раз слышал критику в адрес Зеленского из-за его "нереалистичных надежд" на возврат всей территории Украины, включая Крым.

"Даже высокопоставленные чиновники в частном порядке дают более осторожное определение победы", – отмечается в заметке.

"Публично я поддерживаю то, что говорит президент. Непублично я считаю, что мы должны выжить как независимое западное государство, которое имеет возможность развиваться", – процитировал Тимоти Гартон-Эш свой источник в украинской власти.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что считает маловероятным выход Украины на границы 1991 года.

Также мы сообщали, что в США сомневаются, что в настоящее время Киев способен вернуть все свои территории.