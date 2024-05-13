Бывшая замгоссекретаря США Виктория Нуланд, комментируя войну в Украине и возможные мирные переговоры заявила, что их начало - это решение Украины, а Вашингтон пытается ее усилить, чтобы Киев смог начать договариваться "с позиции силы".

Об этом она сказала в интервью российскому оппозиционному изданию "Медуза".

На уточняющий вопрос, означает ли это, что конечная цель американской стратегии больше не включает восстановление границ Украины по состоянию на 1991 год, Нуланд ответила:

"Нет. Все войны кончаются переговорами, и это задача Украины решать, какие у нее цели по территориям. Но прямо сейчас Киев недостаточно силен, чтобы начать договариваться. Мы бы хотели, чтобы Путин оставил каждый квадратный километр украинской земли. Но пока — пока Украина не стала достаточно сильной — мы не знаем, что возможно в этом отношении", - заявила бывшая заместительница Блинкена.

Ранее мы писали о том, каким образом нынешнее наступление российской армии в Харьковской области, может повлиять на ситуацию вокруг переговоров с РФ.

А также приводили мнение о том, что наступление РФ в Харьковской области может усилить давление на власти Украины в вопросе переговоров.

Война в Украине идет уже 810-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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