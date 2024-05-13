Наступление РФ на границе Харьковской области может усилить давление на власти Украины с целью начала мирных переговоров.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

По мнению журналистов, непосредственная угроза Харькову, осада города и бегство его жителей может создать "впечатление, что после двух лет, сотен тысяч жертв и миллиардов долларов мало что изменилось".

"Это, в свою очередь, возможно, усилит давление на лидеров Украины, чтобы они договорились о перемирии с Россией, от чего украинские власти до сих пор отказывались, заявляя, что это укрепит аппетит Путина к агрессии", - пишет NYT.

Текущее продвижение РФ в Харьковской области - самое быстрое за все время войны, кроме самого начала, подсчитали журналисты. По оценке аналитиков, РФ решила воспользоваться дефицитом боеприпасов и людей в ВСУ, растянув фронт и увеличив таким образом шансы на прорыв.

Часть военных экспертов, правда, говорят, что общего направления войны события в Харьковской области не изменят, и стороны по-прежнему находятся в "тактическом тупике". Другие эксперты считают, что наступление поставило Украину "в очень опасное положение".

Напомним, Генштаб ВСУ подтвердил "тактический успех" РФ на границе Харьковской области.

Ранее украинские военные паблики сообщали о захвате россиянами девяти сел во время атак в Харьковской области.