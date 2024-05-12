Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас в Украине наступил "трудный момент", однако она сможет удержать линию фронта.

Так глава Госдепа ответил в интервью телеканалу CBS News на вопрос о ситуации в Харьковской области, где наступают россияне.

"Я убежден, что Украина может эффективно удерживать линию на востоке", - сказал Блинкен.

При этом госсекретарь США считает, что "многомесячная задержка с утверждением запроса на дополнительный бюджет и отправкой оборудования в Украину повлекла за собой издержки". По его словам, и США, и Европа делают все возможное, чтобы ускорить поставки оружия в Украину.

Ранее в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины заявили, что наступление россиян в Харьковской области идет "по графику", и предложили солдатам РФ сдаваться в плен.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении заявил о боях в приграничье Харьковской области, где россияне пытаются закрепиться в ряде сел, которые раньше находились в "серой зоне", и о "чрезвычайно сложной" ситуации под Волчанском.