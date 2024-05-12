Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Харьковской области продолжаются оборонительные бои "на значительной части нашей пограничной полосы".

Об этом Зеленский сказал в своем традиционном вечернем обращении 12 мая.

Президент подтвердил, что россияне пытаются закрепиться в ряде сел, которые раньше находились в "серой зоне".

По мнению Зеленского, замысел ударов по Харьковской области заключается в том, чтобы растянуть силы ВСУ.

Кроме того, президент назвал "чрезвычайно сложной" ситуацию под Волчанском.

"В окрестностях города Волчанска ситуация чрезвычайно сложная: город под постоянным российским огнем, и продолжаются контрударные действия наших военных", - заявил Зеленский.

Напомним, в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины сообщили, что наступление россиян в Харьковской области идет "по графику", и предложили солдатам РФ сдаваться в плен.

Ранее россияне публиковали видео своих военных в селе Гатище, расположенном в километре от Волчанска.

Также, как писал украинский военный паблик Deep State, россияне полностью захватили шесть приграничных сел в Харьковской области: Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку. Кроме того, сообщалось, что они пытаются закрепиться в ряде других сел и выйти к окрестностям Волчанска.