В 125-й бригаде ТрО ответили на претензии о том, что она, как утверждается, бросила позиции на севере Харьковской области, о чем ранее писал украинский военный Денис Ярославский.

Соответствующий пост опубликовало командование бригады на своей странице в Фейсбуке.

Информацию об "отступлении отдельных подразделений с вверенных им оборонных рубежей" в бригаде назвали "абсолютно ложной".

"Ответственно заявляем, что ситуация в полосе обороны бригады сложная, но контролируемая. Подразделения 125-й ОБр ТрО ВСУ дают отпор превосходящим силам противника, сохраняя постоянство в боевых порядках", - сообщило командование бригады.

При этом военные говорят, что населенные пункты, в которые зашли россияне, находились в "серой зоне", "а потому успех противника довольно условен".

"Территория, занятая противником, локализована, по нему осуществляется постоянное огневое поражение", - добавили в бригаде.

Между тем глава городской администрации Волчанска Тамаз Гамбарашвили заявил, что на северных окраинах города слышны автоматные очереди.

"Да, действительно, на северном рубеже самого города слышны выстрелы автоматов и взрывы. Но Волчанск находится в четырех километрах от границы, и эта зона постоянно обстреливается, постоянно идут бои", - сказал чиновник.

Отвечая на вопрос, есть ли в городе российские военные, Гамбарашвили ответил, что "сейчас эта информация официально не подтверждена, потому что военные сейчас работают". Но затем добавил, что были попытки россиян зайти в город.

"Были небольшие группы, которые пытались зайти на территорию и на улицы города, но вооруженные силы пресекли эти попытки и сейчас город полностью под контролем Вооруженных сил Украины", - сказал Гамбарашвили.

Ранее россияне публиковали видео своих военных в селе Гатище, расположенном в километре от Волчанска.

Также, как писал украинский военный паблик Deep State, россияне полностью захватили шесть приграничных сел в Харьковской области: Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку. Также сообщалось, что они пытаются закрепиться в ряде других сел и выйти к окрестностям Волчанска.