Генеральный штаб ВСУ заявил, что ведутся бои за Волчанск в Харьковской области. Россияне наступают на него силами пяти батальонов.

Об этом говорится в сводке Генштаба в Фейсбуке.

Противник имеет "тактический успех", сообщают в Генштабе, не уточняя, на каком направлении.

"Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации", - говорится в сообщении.

Ситуация на харьковской границе в целом выглядит, по версии Генштаба, так:

"Ведутся боевые действия на направлениях Пыльная – Лукьянцы, Пыльная – Глубокое, Пыльная – Олейниково, Муром – Бугроватка. Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое".

Оперативная обстановка "остается сложной и динамично меняется", - добавили в Генштабе.

Напомним, украинские военные паблики заявляют о захвате россиянами девяти сел во время атак в Харьковской области.

Война в Украине идет уже 810-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 13 мая 2024 года в обновляемом онлайне.

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