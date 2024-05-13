Россияне захватили еще три села на границе в Харьковской области: Мороховец, Олейниково и Зеленое. Они находятся в направлении деревни Липцы.

Об этом пишет украинский военный паблик Deep State.

На том же участке продолжаются бои за Лукьянцы, которые "почти полностью" захвачены. Также россияне пытаются закрепиться в селе Глубокое, но там их позиции усложняют дроны ВСУ.

На втором направлении удара - под Волчанском - российские войска продолжают закрепляться в окрестностях для дальнейшего захода в город.

Позже Генштаб подтвердил "тактический успех" РФ на границе Харьковской области.

ГШ заявил, что ведутся бои за Волчанск в Харьковской области. Россияне наступают на него силами пяти батальонов.

Противник имеет "тактический успех", сообщил ГШУ, не уточняя, на каком направлении. "Продолжается развертывание резервов для стабилизации ситуации", - говорится в сводке.

Ситуация на харьковской границе в целом выглядит, по версии Генштаба, так:

"Ведутся боевые действия на направлениях Пыльная – Лукьянцы, Пыльная – Глубокое, Пыльная – Олейниково, Муром – Бугроватка. Кроме того, противник проводит штурмовые действия на направлениях Стрелечья – Глубокое, Олейниково – Глубокое, Олейниково – Лукьянцы, Муром – Старица, Плетеневка – Тихое".

Оперативная обстановка "остается сложной и динамично меняется".

Напомним, вчера паблик Deep State писал, что россияне полностью захватили шесть приграничных сел в Харьковской области: Стрелечье, Пыльное, Красное, Борисовку, Огурцово и Плетеневку. Также сообщалось, что они пытаются закрепиться в ряде других сел и выйти к окрестностям Волчанска. .

А в ГУР заявили, что знали о подготовке наступления и предупредили высшее руководство.

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