Война закончится раньше Рождества в случае встречи президентов Дональда Трампа, Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Такое мнение высказал сенатор-республиканец и один из лидеров "ястребов" в американском конгрессе Линдси Грэм в комментарии телеканалу Fox.

По его словам, согласие Путина на трехстороннюю встречу является "прорывом ночи". При этом добавил, что, если в итоге все сорвется, Трамп введет санкции против Москвы и покупателей российской нефти.

Встречу на Аляске прокомментировала и дочь спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога Меган Моббс. Её возмутил приём Путина на поулострове.

"Американских солдат в форме не следовало использовать для расстилания красной дорожки перед одним из наших главных противников. Точка. Ужасное решение, и тот, кто его принял, должен почувствовать последствия", – написала Моббс на своей странице в социальной сети Х.

Правда, позже она исправилась, опубликовав пост в поддержку Трампа.

"Как и многие, я хочу, чтобы эта жестокая война закончилась, и я приветствую усилия президента США в этом направлении. И "быстрый мир" скорее принесет пользу Москве, чем Киеву. Ближайшие дни будут иметь решающее значение для определения возможности достижения мира на справедливых и прочных условиях", – говорится в более свежем посте Моббс.

Напомним, сам Трамп заявил, что пока не намерен вводить санкции против РФ, так как встреча с Путиным прошла "очень хорошо".

А в Кремле заявили, что вопрос трехсторонней встречи Путина, Трампа и Зеленского не стоял на повестке дня.