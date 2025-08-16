Президент США Дональд Трамп в сегодняшнем разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским подтвердил, что глава РФ Владимир Путин требует вывода украинских войск со всего Донбасса. Однако, по его словам, Украина должна сама решать, что делать со своей территорией.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседник издания подтвердил, что Трамп обозначил своей главной целью достижение быстрого мирного соглашения, а не просто прекращение огня.

По данным людей, знакомых с ситуацией, в настоящее время некоторые европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп теперь будет оказывать давление на Зеленского, чтобы тот пошел на территориальные уступки ради достижения этого соглашения.

Напомним, вчера на Аляске состоялась встреча Трамп и Путина. Американский лидер заявил, что они пришли к согласию по многим пунктам сделки и теперь дальнейшее решение зависит от президента Украины. После переговоров Трамп созвонился с Зеленским и европейскими лидерами. Президент сообщил, что Трамп пригласил его в понедельник в Вашингтон для обсуждения деталей соглашения, направленного на завершение войны.

Сегодня европейские лидеры обнародовали совместное заявление после разговора с Трампом по итогам его переговоров с Путиным.